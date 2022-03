'Cna Green Mobility day', a Ravenna una giornata dedicata alla mobilità sostenibile

Dopo gli appuntamenti di Faenza e Lugo, arriva anche a Ravenna l’iniziativa “Cna Green Mobility Day” organizzata da Cna Ravenna sui temi legati alla mobilità sostenibile ed alla transizione ecologica. L’iniziativa si svolgerà sabato 19 marzo tra Palazzo Rasponi dalle Teste, dove si terrà, a partire dalle ore 10.00, il convegno “Mobilità sostenibile: sfide ed opportunità per il territorio”, e Piazza J. F. Kennedy che ospiterà una esposizione di veicoli elettrici (ore 9.00/18.00) a cura delle concessionarie Officina F.G. Moto, F.lli Benelli, Ghetti, e Zeta Auto. Il convegno, che avrà luogo nel salone nobile di Palazzo Rasponi, coinvolgerà importanti relatori del settore, rappresentanti delle Istituzioni locali e della Cna di Ravenna.

Dopo l’introduzione di Matteo Leoni, presidente Cna Territoriale di Ravenna, seguiranno gli interventi di Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia di Ravenna, Nicola Armaroli, dirigente di ricerca presso il Cnr e uno degli scienziati italiani più citati nella letteratura internazionale che da anni studia la transizione del sistema energetico globale verso modelli più sostenibili, anche in relazione al cambiamento climatico e alla scarsità di risorse naturali, e Franceso Fanelli Esg Expert Italy UniCredit Spa. Le conclusioni saranno affidate a Massimo Mazzavillani, Direttore generale Cna Territoriale Ravenna. Moderatore dell’iniziativa sarà Marcello Monte, presidente Cna comunale Ravenna.

Al salone nobile di Palazzo Rasponi si accede solo con Super Green Pass e mascherina FFP2 fino ad esaurimento posti. È possibile riservare un posto al convegno compilando il modulo di iscrizione disponibile al link: www.ra.Cna.it/eventi /Cna-green-mobility-day/ oppure inviando una e-mail a: Cna@ra.Cna.it indicando nell’oggetto “Convegno Cna Green Mobility Day”. Per informazioni: Marzia Casali - tel. 0544 298511 - Cna@ra.Cna.it. L’evento è realizzato in collaborazione con Sedar Cna Servizi e UniCredit Spa e con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna.

In occasione di Cna Green Mobility Day Slow Bike Tourism propone una biciclettata tra mare e città con bici elettriche. ll tour, di circa 30 km, è in partenza da Punta Marina con due turni (ore 9,30/13 e ore 14,30/18). È previsto un aperitivo, accompagnatore per assistenza ed assicurazione. Possibilità di noleggio bici elettrica. Prenotazione obbligatoria entro il 17 marzo al 3470475029.