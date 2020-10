Come diventare produttore cinematografico: seminario in Cna

Giovedì, dalle 15 alle 19, nella sede di Cna di Ravenna in Viale Randi 90, si terrà il seminario tecnico "Come diventare produttore cinematografico", con Ivan Olgiati, produttore di Articolture srl. Il seminario affronterà i temi dell'avvio di un'impresa in questo settore, delle figure professionali necessarie, degli aspetti fiscali e legali e molto altro. Verranno introdotti anche strumenti pratici per la produzione. La partecipazione all'iniziativa è gratuita. Iscrizione online al link bit.ly/CNARavenna_ProduttoreCinematografico. Per informazioni: Nevio Salimbeni, responsabile aggregato servizi Cna Ravenna 0544 298641 - nsalimbeni@ra.cna.it

