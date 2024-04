"Con i genitori", incontri tematici per famiglie con bambini da 0 a 6 anni

Continuano gli incontri a tema dedicati al sostegno genitoriale per la fascia 0-6 anni, previsti per il mese di maggio: si tratta di quattro appuntamenti inseriti all’interno del progetto «Con i genitori», realizzato dal coordinamento pedagogico dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con il Centro per le famiglie e le cooperative sociali Zerocento e Cerchio.

Il primo incontro è previsto per lunedì 6 maggio alle 17 presso lo spazio La Dindalora, al nido d’infanzia Cavina, in via Spello ad Alfonsine. Il titolo dell’incontro è «Quanto ti riconosco?», sul tema dell’osservazione, riconoscimento e conoscenza approfondita dei propri bambini. Ne parlano Ernesto Sarracino, coordinatore pedagogico dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ed Enrico Ponzoni, coordinatore pedagogico della cooperativa sociale Il Cerchio.

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 8 maggio alle 18 all'Asilo Azzaroli, in via Mazzini 27 a Sant'Agata sul Santerno. Il titolo dell’incontro è «Stare nell’imprevisto: emozioni prima e dopo», con la docente di scuola dell’infanzia Monica Betti.

Si prosegue lunedì 13 maggio alle 20.30 alla scuola dell’infanzia Pueris Sacrum, in via Sant’Antonio 4 a Massa Lombarda, per parlare di sicurezza in auto con le operatrici del Centro per le famiglie e la Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il quarto e ultimo appuntamento del mese sarà giovedì 23 maggio alle 17 al nido d’infanzia Landi di Lavezzola: sarà dedicato a come crescere bambini e bambine liberi dagli stereotipi di genere. Ne parleranno Rossana Crispino, pedagogista del Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e Nicola Ragazzini, coordinatore pedagogico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Tutti gli incontri sono gratuiti, ma è necessaria l’iscrizione contattando il Centro per le famiglie allo 0545 299397, oppure 366 6156306, mail centrofamiglie@unione.labassaromagna.it. Gli incontri saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.