Concorso letterario Scrivile: premiati tutti i vincitori della settima edizione

Poesie, racconti e lettere in italiano e romagnolo, sono giunti in totale oltre 230 lavori alla giuria del Premio promosso dall'associazione culturale Francesca Fontana di Pisignano

In una serata di grande partecipazione, emozioni e orgoglio per i partecipanti, lunedì si è svolta la premiazione del concorso letterario Scrivile promosso dal'Associazione culturale Francesca Fontana di Pisignano. Oltre 230 le opere presentate che, per il terzo anno consecutivo saranno raccolte nel libro della settima edizione del concorso. Alle premiazioni hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni della Giunta comunale con Gabriele Armuzzi, Michela Brunelli e Cesare Zavatta, Daniela Monti vice presidente del consiglio comunale e Anna Altini presidente del consiglio di zona Pisignano Cannuzzo; il presidente del Parco della Salina Giuseppe Pomicetti, per Linea Rosa Ravenna la presidente Alessandra Bagnara e Valentina Barducci; Il conduttore televisivo Paolo Teti, la presidente della Schur Carla Fabbri, La presidente di Asp Ravenna Cervia Russi Fabiola Gardelli e Laura Giorgini di Sportello Donna Cervia.

I vincitori

Poesia in italiano: Salvi Valter di Cesena (FC) è il Vincitore dell’iniziativa “Scrivile” ed. 2021 – 7.a edizione per la poesia in italiano dal titolo “La salina”- 2.a classificata - Forlivesi Hedda di Alfonsine (RA) “promemoria per Lulù” 3° classificato Rusticali Luigi di Russi “Mamma ti vedo” Sono state assegnate 3 “menzioni speciali” a : Ennio Belleffi di Cervia – “Una Nuova Primavera” Bruno Zannoni di Ferrara, “il suo nome è Margherita” Monari Tiziana di Prato “Lujan”

Lettere in italiano: Simona Rossi di Cervia (RA) è la Vincitrice dell’iniziativa “Scrivile” ” ed. 2021 – 7.a edizione per sezione lettere dal titolo – “C'era una volta...la lettera che non ti ho mai spedito” 2.a classificata dal titolo Fa fè è Simona Picchetti di Cesena (FC) 3.a classificata ex aequo dal titolo- Mia dolcissima Wendy è Pilotti Barbara di Ravenna - 3.a classificata ex aequo dal titolo un pensiero per te è Fadiola Golloberda di Forlì menzione speciale per Andreea Elena Stanica di Ravenna con “Ci pensi mamaie”

Racconto breve in italiano: Carmelo Pecora di Forlì è il Vincitore dell’iniziativa “Scrivile” ” ed. 2021 – 7.a edizione sezione racconto breve dal titolo” Dov’è Giovanni è l’autore 2.a classificata - Cuzzolin Clelia – Forlì - titolo “In un certo qual modo”– 3.a classificata ex equo Carruba Ginetta – Osimo (AN) dal titolo “il coraggio di Cambiare” 3° classificato ex equo Gamberini Onevio Pievequinta di Forlì dal titolo “la bandiera rossa delle donne di Pievequinta” Assegnate 3 “menzioni speciali” a: Corbelli Adriana di Ravenna “La linea” Cortesi Daniela – di Forlì “Profuga” Monari Tiziana - di Prato “le scarpe blu”

Poesie in dialetto romagnolo: Bruno Zannoni di Ferrara è il Vincitore dell’iniziativa “Scrivile ” ed. 2021 – 7.a edizione con la poesia in dialetto romagnolo dal titolo - “Incanto” 2° classificato Nadiani Alfono di Cotignola (RA) dal titolo “Perbacco...Gloria” 3° classificato ex aequo Gasperini Antonio di Montiano (FC) ”i giorni della solitudine” 3° classificato ex aequo Sbrighi Franco di Cesena “Un sospiro una carezza”

Racconto breve in dialetto romagnolo: Loretta Olivucci Massa Castello (RA) è la Vincitrice dell’iniziativa Scrivile ” ed. 2021 – 7.a edizione con la lettera in romagnolo dal titolo dal titolo “Il gelato” 2.o classificato Fagnoli Andrea di Forlì “l'ultimo fernet” 3.o classificato Radames Garoia di Bertinoro (FC) “La zia americana”

Lettere in dialetto romagnolo: Raffoni Nivalda di Bertinoro (FC) è la Vincitrice dell’iniziativa “Scrivile” ” ed. 2021 – 7.a edizione per le lettere in dialetto romagnolo dal titolo “Se potessi sentire” 2.o classificato Olivucci Loretta - di Massa Castello Ravenna “di corsa”

Attestato di merito speciale alle scuole: 1^ classificata scuola primaria Alberto Manzi di Tagliata Istituto comprensivo IC 2 con le classi III e V “pensieri sulle donne” in più il lavoro nel Link: https://www. emaze.com/ @AOTFLWRIW/gallery, 2° Classificato. Scuola primaria Arcobaleno San Biagio di Osimo (AN)-– classi IVA e IVB Istituto comprensivo Bruno da Osimo (Osimo), 3.o classificato ex equo - Scuola Primaria “Enrico Fermi” – I.C. 1 - intercomunale Cervia Ravenna - Pisignano di Cervia con “donne per noi speciali”, 3.o classificato ex equo – Istituto Alberghiero “Ipseoa” Tonino Guerra di Cervia con Aurora Zago della classe 2°F. “cara donna” e “alle donne della mia famiglia”.

Sezione speciale per gli ospiti delle case di riposo. Casa di Riposo Villa Verde: 1° classificato - Elda Moretti Le donne di Villaverde raccontano .... titolo: “il lavoro” 2° classificato - Maria Bendanti Le donne di Villaverde raccontano .... Titolo: “ti racconto di quando ci siamo fatti la casa”! Casa di riposo Busignani: 1° classificato - Panzavolta Ada “Busignani” Racconto breve dal titolo: “La mia vita” 2° classificato - Mambelli Elma “Busignani” Racconto breve dal titolo: ”Fare le cose da donna”

Sezione ospiti delle case circondariali di Ravenna: 1° classificato - “nel silenzio” Autore Cristiano 2° classificato - “Luna piena” Autore Eddine 3° classificato - “Amicizia” Autore Flamur