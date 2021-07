Conselice, aperto il bando per partecipare al concorso di poesia romagnola "San Martino d'Oro"

I partecipanti dovranno inviare i lavori in un unico plico al seguente indirizzo: “Premio San Martino d’Oro di poesia romagnola - c/o Segreteria Generale del Comune di Conselice via Garibaldi 14 - 48017 Conselice (RA)”

Sono aperte le iscrizioni per la XXII edizione del concorso biennale di poesia romagnola San Martino d’Oro – Memorial Edoardo Spada, organizzato dalla Pro Loco Conselice APS e dal Comune di Conselice. Un evento che ha l’obiettivo di far vivere e di valorizzare il dialetto romagnolo: il concorso è aperto a tutti, la partecipazione è gratuita, al concorrente è lasciata ampia facoltà nella scelta dell’argomento. Gli elaborati dovranno però essere inediti e non dovranno superare le 30 righe, e dovranno essere accompagnati anche da una versione in lingua italiana.

Il termine per la presentazione degli elaborati è sabato 20 ottobre 2021. La Pro Loco istituirà un’apposita Commissione per giudicare gli elaborati: saranno premiate le tre composizioni che avranno ottenuto il punteggio più alto e le sei composizioni seguenti, giudicate meritevoli di segnalazione da parte della Commissione. La Premiazione avrà luogo nell’Auditorium Comunale di Conselice, il 13 novembre 2021 alle ore 20,30.

I partecipanti dovranno inviare i lavori in un unico plico al seguente indirizzo: “Premio San Martino d’Oro di poesia romagnola - c/o Segreteria Generale del Comune di Conselice via Garibaldi 14 - 48017 Conselice (RA)”. Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito del Comune di Conselice.

“Per l’Amministrazione Comunale si tratta di un evento molto importante – sottolinea l’assessore alla Cultura, Raffaella Gasparri -: un concorso identitario, che ha come obiettivo principale quello di conservare le radici anche linguistiche del nostro territorio e di trasmetterle ai giovani”.

“Una manifestazione che intende valorizzare il nostro dialetto: ormai lo parlano in pochi ma rappresenta la nostra storia – conferma Marisa Afflitti, presidente della Pro Loco -. Inoltre è anche un significativo memorial dedicato ad Edoardo Spada: un medico del nostro ospedale che era uno scrittore di poesie dialettali, di cui abbiamo anche pubblicato un volume postumo”.