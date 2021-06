“Conselice, come stai?”, incontro online sulla sicurezza

“Sicurezza” è un termine complesso che attiene alla sfera personale ma anche a quella collettiva, che deve essere concepito come un bene comune, più importante di ogni particolarismo.

È un termine che occorre declinare al plurale – Sicurezze - poiché assume significati diversi in base all'aggettivo che gli viene affiancato, come "sicurezza pubblica", "urbana", "sociale", "ambientale", "sanitaria"; o in base al tipo di pericolo fronteggiato o di strumento di protezione adottato.

Oggi alle domande relative alla sicurezza del proprio futuro, al lavoro, alla casa, si affiancano le preoccupazioni per la salute, per la vivibilità e la sostenibilità ambientale. E, inevitabilmente, cambiano le priorità nelle agende della politica e dell’economia globale.

Martedì 08 giugno alle ore 20,45 nell'incontro online "Sicurezze bene comune” parleremo di questi argomenti con il Sindaco Daniele Bassi, Vicepresidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con Marinella Melandri, Segretaria provinciale CGIL, e con Paola Pula Sindaco di Conselice con delega alle Pari Opportunità.

La serata sarà visibile in diretta streaming sulla pagina facebook del PD Conselice oppure collegandosi al link che sarà reso disponibile sulla medesima pagina.