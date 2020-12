Corecom: apre lo sportello Conciliaweb nell'Unione Comuni Bassa Romagna

Lo sportello Conciliaweb diventa realtà anche nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La postazione di assistenza all’utenza è attiva da mercoledì 9 dicembre ed è frutto di un accordo tra il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia-Romagna (Corecom) e diversi Comuni della Regione. L’obiettivo è di rendere più vicina al cittadino la possibilità di ricorrere alla conciliazione per risolvere le controversie tra utenti e compagnie telefoniche o società di comunicazioni elettroniche in generale.

Tale modalità, infatti, si svolge essenzialmente per via telematica e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con questa iniziativa, intende dare un concreto e fattivo aiuto ai cittadini del proprio comprensorio più lontani dal capoluogo regionale, sede del Corecom, che non sono in grado di accedere alla piattaforma digitale Conciliaweb non avendo conoscenze informatiche.

Lo sportello Conciliaweb è presidiato da personale qualificato e offre un servizio informativo e di orientamento a tutti gli utenti, cittadini e imprese, sulla risoluzione di controversie nell'ambito delle telecomunicazioni attivabili con la piattaforma Conciliaweb.

All’inaugurazione, prevista mercoledì 9, ore 11, presso il Comune di Lugo, saranno presenti il presidente dell’Unione Comuni Bassa Romagna Eleonora Proni, il consigliere regionale Gianni Bessi, in rappresentanza dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Alfonso Umberto Calabrese, vicepresidente del Corecom, e Maria Giovanna Addario, componente del Corecom.