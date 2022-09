Corsi gratuiti per la formazione di addetti paghe e addetti alla contabilità-730

Cescot e Confesercenti Ravenna organizzano due corsi completamente gratuiti per la formazione di nuovi addetti paghe, contabilità e dichiarazione dei redditi. I corsi sono indirizzati a giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma o laurea e rappresentano una concreta opportunità per accedere al mondo del lavoro.

Entrambi i corsi avranno una durata di circa 80 ore e saranno tenuti dai professionisti dello staff Confesercenti presso la sede di Piazza Bernini 7 a Ravenna. Al termine del percorso, agli allievi più meritevoli sarà data la possibilità di svolgere un tirocinio formativo retribuito presso le sedi Confesercenti della provincia.

Dal 2015 ad oggi una trentina di corsisti sono ufficialmente entrati a far parte dell’organico Confesercenti, mentre altri hanno trovato occupazione stabile in differenti realtà. Per informazioni ed iscrizioni entro il 30/09/2022: TEL. 0544/292711 Email cescot@cescotravenna.it.