Corsi gratuiti per nuovi addetti a paghe e dichiarazione dei redditi

Il Cescot, la Scuola di impresa della Confesercenti, sta organizzando i corsi gratuiti per ambiti di grande interesse nel mondo delle aziende: elaborazione paghe; compilazione delle dichiarazioni dei redditi. “L’obiettivo - afferma Antonella Generini, Direttore di Cescot Ravenna - è formare personale addetto all’elaborazione delle buste paga e alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Si tratta di profili interessanti per le imprese e soprattutto di opportunità e prospettiva per i giovani. Nell'ambito dei rapporti quotidiani con le imprese, riceviamo la richiesta di personale qualificato sugli aspetti che saranno al centro dei percorsi formativi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I requisiti per partecipare sono possedere il diploma e/o laurea ed età compresa tra i 18/29 anni. Tutti gli interessati devono inviare entro il 30 settembre, apposita scheda di ammissione reperibile presso il Cescot di Ravenna in Piazza Bernini 7 o nel sito di Cescot Ravenna. “Al termine dei percorsi formativi – dichiara la Presidente Monica Ciarapica - Confesercenti valuterà la possibilità di individuare personale a cui far svolgere tirocini nelle varie sedi presenti in Provincia e inviterà le imprese associate a fare altrettanto. Un'azione concreta a favore dell'occupazione giovanile”.