Creare un buon clima di ascolto con i figli: terzo incontro online rivolto ai genitori

Arriva il terzo incontro della rassegna online “Sostegno alla genitorialità”, rivolta alle mamme e ai papà e promossa dai Servizi SeiDonna e Informagiovani del Comune di Cervia.

L’appuntamento dell’11 marzo 2021 alle ore 21.00, dal titolo “Come dare limiti e regole”, condotto dagli esperti Dott. Leonardo Loroni Medico Pediatra e dalla Dott.ssa Giovanna Fabbri Psicoterapeuta presso il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Ausl Romagna - Ambito di Ravenna, sarà svolto attraverso la piattaforma Zoom.

Durante la serata i relatori ci accompagneranno nel capire come creare un buon clima di ascolto con i nostri figli, perché se è vero, da un lato, che un bambino per crescere ha bisogno di regole e limiti chiari, dall’altro regole troppo rigide possono nuocere al suo sviluppo e comprometterne l'autostima, creando un clima negativo.

Si cercherà di dare risposta ad alcune delle domande più ricorrenti che i genitori si pongono: “Perché dire no ai propri figli?”, “Come e quando dirlo?”, “Quali sono i no che li aiutano a crescere?”. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): informagiovani@comunecervia.it Tel. 0544.979265, seidonna@comunecervia.it Tel. 0544.979266.