"Dall'allarme alla ricostruzione: comunicare l'emergenza": a Faenza un convegno a un anno dall'alluvione

"Dall'allarme alla ricostruzione: comunicare l'emergenza. Faenza, a un anno dall'alluvione": è il titolo del convegno che si terrà sabato 25 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, all'Auditorium del Museo Internazionale delle Ceramiche (Viale Baccarini, 19, Faenza). "L'obiettivo dell'evento è riflettere sulle sfide della comunicazione in situazioni di emergenza, come quella che abbiamo vissuto in prima persona a maggio 2023, quando Faenza è stata profondamente colpita da due alluvioni", spiega il sindaco Massimo Isola.

Durante la mattinata, i relatori esperti del settore affronteranno tematiche quali il debunking, la psicologia dell'emergenza e l'utilizzo dei canali digitali e della carta stampata. Il convegno è rivolto a tutta la cittadinanza, ma in particolare a coloro che si occupano quotidianamente di informare, fare rete e comunicare. "Crediamo che l'evento possa essere fonte di arricchimento delle proprie competenze, oltre a fornire spunti e strumenti pratici utili in situazioni di emergenza", conclude Isola.