Al Teatro Alighieri il congresso del Rotary dedicato alle giovani generazioni

A Ravenna sabato e domenica il Distretto 2072 Emilia Romagna e Repubblica di San Marino ospita al teatro Alighieri l'ottavo Congresso del Distretto che riunisce i 56 club Rotary, i 32 Club Giovanili (Rotaract e Interact) e gli oltre tremila rotariani dell'Emilia-Romagna e di San Marino. Si tratterà di un appuntamento in presenza, sia pure con le limitazioni richieste dai protocolli sanitari, e sarà dedicato al tema, caro al Rotary, del futuro delle giovani generazioni, intitolato "Per correr miglior acque alza le vele! (Purg.1) Prepariamoci a consegnare il Rotary alle giovani generazioni."

"Come indicai nel mio programma annuale - spiega il Governatore Adriano Maestri, ravennate -, quest'anno rotariano lo volevo dedicare principalmente ai giovani e non solo attraverso i pur ottimi programmi distrettuali. Ho dovuto occuparmi principalmente della pandemia, ma non ho mai dimenticato questo mio obiettivo e il Congresso lo voglio dedicare alle giovani generazioni".

Tra i relatori della due giorni ravennati, oltre a 9 giovani promesse operative in ambiti molti diversi, spiccano i nomi di Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, di Josefa Idem, pluricampionessa mondiale e olimpica e già ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, e di Kevin Bravi, presidente dei giovani industriali di Confindustria Emilia-Romagna, oltre ai professori Claudio Widmann e Italo Minguzzi, e l'ex rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia Angelo Andrisano. Il saluto del Rotary International sarà portato da Giulio Koch, rappresentante del Presidente Internazionale. Al confronto fra le generazioni sarà riservata la giornata del 19 giugno, mentre domenica 20 sono previste iniziative di carattere culturale nel segno di Dante.