Il ravennate Dennis De Paola e Kaya Loca vincono al campionato italiano di agility dog

Si è svolto a Cattolica dal 2 al 4 aprile il campionato italiano Csen/Fidasc di agility dog che assegnava i titoli italiani e la conseguente partecipazione al campionato mondiale Wao che si svolgerà in Olanda dal 7 al 10 ottobre. Il ravennate Dennis De Paola con Kaya Loca, la sua fida amica a quattrozampe, un parson russell terrier di 5 anni, hanno ottenuto la vittoria al campionato italiano della categoria Games e sono stati convocati in nazionale per difendere i colori dell’Italia al campionato del mondo che si svolgerà ad Ermelo.

