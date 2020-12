"Donare Dante a Natale": l'idea delle guide turistiche ravennati per omaggiare il Sommo Poeta

Nell'anno in cui ricorre il settecentenario della morte del Sommo Poeta quale migliore modo per celebrarlo se non ripercorrendone i luoghi, la storia, la poetica? Per questo le guide turistiche de Il Cammino di Dante hanno ideato una gift card per "donare Dante a Natale".

Un regalo di cultura che mette in risalto Ravenna. La gift card infatti consente di godere dell'iniziativa Incontro a Dante - Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante, che si svolge ogni sabato e domenica alle ore 11.00 per tutto l'anno del settecentenario.

La gift card è personalizzabile con il proprio nome e quello della persona che la riceve. Ha un costo di 10 euro ed è valida fino al 5 settembre 2021. Offre la possibilità di effettuare una visita guidata a tema dantesco a scelta, previa prenotazione, tra quelle in programma (info su facebook.com/incontroadante).

Le visite hanno una durata di un'ora e mezza. Rivolte ad un massimo di 15 persone, sono effettuate prevalentemente in esterno rispettando i protocolli Covid-19 e con l'ausilio di radioguide, per il mantenimento del distanziamento sociale, incluse nel costo della gift card.