"Dopo le elezioni, verso la governance europea": una tavola rotonda con gli esperti

A seguito delle elezioni europee, il 25 giugno dalle 17.30 alla sala Spadolini della Fondazione Casa Oriani di Ravenna, esperti e giornalisti si confrontano in una tavola rotonda. L'analisi e la discussione su come sono andate le elezioni europee e quali scenari si aprono per la governance dell'Unione europea saranno affidate ad un panel d'eccezione: inviati a Bruxelles di importanti testate, studiosi e istituzioni.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia, interverranno: Daniele Pasquinucci - Università di Siena, Michele Marchi - Università di Bologna, Beda Romano, corrispondente de Il Sole 24 Ore (da remoto), Angela Mauro, corrispondente dell’Huffington Post (da remoto), David Carretta de Il Foglio e Radio Radicale (da remoto). La moderazione sarà a cura di Giulia Di Filippo e Alberto Ricci, giovani volontari del Centro Europe Direct della Romagna.

L'iniziativa, aperta alla cittadinanza, è organizzata dal Centro Europe Direct della Romagna del Comune di Ravenna in collaborazione con UniBo – dipartimento di beni culturali del campus di Ravenna e Fondazione Casa Oriani e si inserisce nell'azione O.p.e.Ra, l’Osservatorio post elezioni europee che a Ravenna il Centro Europe Direct sta conducendo insieme a volontari e volontarie interessati a comprendere sempre meglio il presente e il futuro dell'Unione europea.