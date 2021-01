L'Associazione AGT Guide Turistiche della Romagna organizza due corsi di lingua Inglese a distanza con insegnante madrelingua, a partire dal 26 gennaio.

Il corso di inglese avanzato, che si svolgerà on-line tutti i martedì sera dal 26 gennaio al 16 marzo per una durata totale di 12 ore, si rivolge a chi già conosce la lingua ad un buon livello e vuole acquisire maggiore disinvoltura nel dialogo. Le lezioni, svolte in modo divertente e interattivo, saranno incentrate su argomenti sempre nuovi e rispondenti agli interessi e alle esigenze dei singoli partecipanti.

Il corso di inglese on-line per giovani e studenti si svolgerà invece tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle 18.30, dal 11 febbraio al 27 maggio, per una durata totale di 24 ore. In un ambiente senza stress da verifiche né interrogazioni i giovani partecipanti a questo corso on-line saranno esposti alla lingua e potranno dialogare in tranquillità con l’insegnante madrelingua e gli altri partecipanti su vari temi di cultura generale. Il livello di questo corso è intermedio, equivalente al livello B1/B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

È previsto un contributo di partecipazione, per info e iscrizioni: cell. 338 2979444 (in orario pomeridiano), e-mail: ass.agtromagna@gmail.com