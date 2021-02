Due webinar gratuiti per approfondire le novità di Legge di Bilancio e dichiarazione iva annuale

Federcoop Romagna prosegue con le proprie attività di formazione rivolte ai professionisti che operano nell'ambito dei servizi alle imprese con due webinar gratuiti aperti a tutti e dedicati alla Legge di bilancio e alla dichiarazione iva annuale 2021.

Giovedì 11 febbraio a partire dalle 10, il webinar condotto da Claudio Riciputi e Daniela Zannoni del servizio Consulenza del lavoro di Federcoop Romagna, "Legge di Bilancio 2021: le principali novità in materia di lavoro". Al termine dell'intervento dei relatori sulle principali novità in materia di lavoro nella legge di bilancio 2021, ai partecipanti sarà possibile interagire direttamente con quesiti.

Venerdì 12 febbraio dalle 9 alle 11.30 il webinar condotto da Pierluigi Brandolini, Piertommaso Caldarelli e Laura Macrì del Servizio Fiscale di Federcoop Romagna "Dichiarazione Annuale Iva 2021, novità iva e compensazione del credito iva e richiesta di rimborso".

“In questo fase - dichiarano Mario Mazzotti e Paolo Lucchi, rispettivamente presidente e amministraore delegato di Federcoop - così complessa per molti motivi, la capacità di acquisire informazioni è fondamentale per le imprese che devono far propri quanti più elementi è possibile per darsi strategie all’altezza delle sfide che ci attendono, sia sul breve che sul lungo periodo”.