"Educazione alla Campagna Amica": oltre 1.100 studenti coinvolti nel percorso di Coldiretti

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia e al necessario distanziamento sociale, Coldiretti Donne Impresa ha portato a termine il percorso multidisciplinare di 'Educazione alla Campagna Amica' che da oltre 20 anni conduce annualmente insieme a Coldidattica nelle scuole della provincia di Ravenna. Il progetto educativo, che quest’anno è stato ovviamente svolto quasi tutto online e che ha visto impegnate le imprenditrici agricole nel ruolo di ‘tutor digitali di campagna’, ha coinvolto oltre 1.100 studenti appartenenti a più di 40 classi di 12 scuole dell’infanzia, elementari e medie. Terminate le lezioni, il percorso didattico, in questo anno scolastico dedicato al tema ‘Alimentarsi bene fa bene, il cibo giusto per te e l’ambiente’, si è concluso ufficialmente nella giornata di giovedì con un incontro online riservato agli insegnanti con annuncio delle scuole vincitrici del concorso collegato al progetto.

“Ci tengo innanzitutto a ringraziare tutte le scuole e le insegnanti che hanno aderito – ha affermato Laura Cenni, Responsabile provinciale di Donne Impresa - ho ammirato con gioia e soddisfazione i lavori prodotti in questo anno davvero complicato dai tantissimi studenti iscritti, opere che ispirandosi al tema del concorso aiutano anche noi grandi a scoprire da vicino il rapporto tra uomo e ambiente perché – ha aggiunto - è proprio dalla visione dei più piccoli che possiamo trarre insegnamento e capire come sensibilizzare ancora meglio mamme e papà all'attuazione di comportamenti responsabili nelle scelte alimentari”.

Il percorso di Educazione alla Campagna Amica 2020-21, che nel prossimo anno scolastico ripartirà con un tema tutto nuovo che Donne Impresa tornerà a sviluppare direttamente in classe e in fattoria insieme a bimbi e docenti, ha accompagnato i ragazzi alla scoperta dell’agricoltura e dei suoi servizi a favore della collettività, alla conoscenza del territorio coi suoi prodotti d’eccellenza, ad approfondire tematiche di rilievo come la sostenibilità, lo spreco alimentare, l’importanza dell’acqua, l’etichettatura dei prodotti, e ad acquisire informazioni utili per una sana alimentazione, corretti stili di vita e rispetto dell’ambiente.

“Educazione alla Campagna Amica rientra nel più ampio impegno di Coldiretti per la costruzione di una filiera agricola tutta italiana – ha commentato Assuero Zampini, direttore di Coldiretti Ravenna – l’obiettivo che ci poniamo è formare consumatori consapevoli dell’importanza del patrimonio agricolo ed enogastronomico del nostro territorio, grande motore di sviluppo per l’intero Paese. A partire dal prossimo autunno – ha poi annunciato il Direttore – gli elaborati prodotti dagli studenti, solitamente esposti durante la giornata di premiazione che da tradizione veniva organizzata all’aria aperta in agriturismo o fattoria, ma che per i ben noti motivi legati al Covid non è stato possibile fare, saranno al centro di una mostra itinerante che attraverserà l’intera provincia, da Ravenna a Faenza”. Nel frattempo, tutte le classi premiate riceveranno un attestato e un dono ‘firmato’ Campagna Amica.

Nel pomeriggio di giovedì, al termine dell’incontro online, alla presenza del Sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi e della Vicesindaca con delega alle Politiche Educative Carolina Ghiselli, si è svolta la premiazione delle classi 1C e 1A della scuola elementare L.Quadri di Massa Lombarda che si sono aggiudicate il concorso con due lavori dal titolo ‘Il calcolatore alimentare’ e ‘Il calendario della frutta’ e che a settembre potranno usufruire di una visita gratuita in fattoria didattica. Premiate, a pari merito, anche le classi 1B e 3C della scuola dell’infanzia Il Panda di Faenza, la scuola dell’infanzia ‘Arcobaleno’ sempre di Faenza, la 2C della scuola media Baracca di Lugo, le classi 3E e 1E della scuola media Don Minzoni di Ravenna e le classi 1A e 1B della scuola elementare Pascoli di Sant’Agata sul Santerno.