Energie rinnovabili, al via tre laboratori green per gli studenti delle scuole superiori

ToGether - Associazione Tozzi Green aderisce al progetto #GREEN_EuRoPe, che si propone di diffondere conoscenza e creare consapevolezza presso giovani e adulti nel bacino provinciale ravennate sul percorso di partecipazione al futuro dell’Unione europea, con la conferenza sul Futuro dell’Europa e sul Green Deal europeo.

Coordinato dal Comune di Ravenna e attuato da un partenariato di rilevanza provinciale, il progetto si concluderà con una restituzione del lavoro svolto di tipo “programmatico”: Decalogo green per i cittadini e le cittadine della Romagna, Proposte normative dei Giovani per il futuro dell’Europa, Proposta di lavoro dei Giovani per l’attuazione del Green deal sul territorio, Proposta di lavoro degli operatori.

All’interno di questa articolata attività, la sede di ToGether (negli uffici della Tozzi Green a Mezzano), ospiterà tre laboratori “we green”, incontri pomeridiani sui temi delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, in programma nei venerdì 26 novembre, 3 dicembre e 10 dicembre, dalle 15 alle 17. Gli incontri sono destinati a ragazzi delle scuole superiori, che avranno la possibilità di conoscere direttamente il luogo di lavoro di un’azienda del territorio che si occupa di energie rinnovabili in tutto il mondo.

I tre incontri saranno condotti da un rappresentante dell’Associazione, un ingegnere ambientale, alcuni tutor del Progetto Green Europe. La partecipazione agli incontri da parte dei ragazzi è gratuita. Per informazioni e iscrizioni, scrivere a info.associazione.together@gmail.com.