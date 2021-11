Erasmus, 93 studenti romagnoli in giro per l'Europa tra scuola ed esperienze professionali

Tra settembre e ottobre si è svolta Erasmus+, l’iniziativa di mobilità formativa e aggiornamento professionale in Europa, rivolta a 93 studenti e 55 docenti e dirigenti scolastici provenienti da 25 scuole superiori di Ravenna, Rimini e Ferrara. Le attività si sono realizzate grazie alla 6° edizione del progetto Io penso europeo, ideato dal Centro Educazione all’Europa di Ravenna, Erasmus Vet Charter, con il contributo finanziario UE a valere sul Programma Erasmus+. 700 borse di studio o aggiornamento professionale, oltre 2 milioni di risorse in 7 anni.

Le attività all’estero del 2021 di docenti e studenti

55 docenti per una settimana hanno partecipato a visite professionali, job shadowing e incontri di aggiornamento in Francia, Irlanda e Spagna, con un programma in linea con il “Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti” rispetto a temi come l’internazionalizzazione, l’innovazione metodologico-didattica, la scuola digitale, l’alternanza scuola-lavoro, l’orientamento e accompagnamento al lavoro, attivando un utile confronto con i colleghi europei.

93 studenti delle classi quinte di Licei e Istituti tecnici e professionali hanno svolto esperienze professionalizzanti con i partner europei in Francia, Germania, Spagna e Irlanda: non solo tirocini, ma progetti che, per tematiche e competenze acquisite, hanno accolto il focus della nuova programmazione Erasmus 2021-2027 su transizione digitale ed ecologica. Su questo ultimo aspetto è degno di nota il documentario di educazione ambientale per uno sviluppo sostenibile GREENFUL, realizzato dagli studenti dei licei, ospiti a Derry, Irlanda, registrato in lingua inglese per una fruibilità su piattaforme tematiche ed europee.

In Francia è stata svolta una ricerca sulla nuova immigrazione a Parigi, in collaborazione con i Comités, con risultati di interesse per il Ministero degli esteri, in Germania nel marketing turistico collegato ai social, in Spagna sono state realizzate 11 video-guide della città di Valencia mentre in Irlanda, la città di Derry è stata valorizzata grazie al progetto di promozione culturale di due Istituti tecnico-economici.

Tra chi ha svolto tirocini in azienda ci sono state anche offerte di lavoro, nel settore dell’ospitalità a Parigi e dell’ingegneria elettronica in Irlanda. I neodiplomati stanno svolgendo tirocini di 3 mesi in Irlanda.