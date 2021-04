Faenza, nasce un percorso di perfezionamento per i giovani musicisti emiliano-romagnoli

Aperte le candidature per i 24 posti riservati ai musicisti under 35 della Regione. Il corso avrà una durata complessiva di 357 ore

Si aprono le candidature per "La Toscanini Next for Community", un percorso innovativo e professionalizzante di Alta Formazione mirato al perfezionamento del musicista in orchestra e in ensemble e al conseguimento delle competenze necessarie per l’inserimento lavorativo nel settore dello spettacolo dal vivo.

Destinatari dell’operazione sono 24 musicisti under 35 residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. Violino, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, percussioni, chitarra elettrica e acustica, basso elettrico, pianoforte, sintetizzatore, batteria e fisarmonica gli strumenti musicali selezionati per l’operazione. Il percorso formativo sarà realizzato in due sedi: Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini” a Parma e Scuola di Musica “Giuseppe Sarti” a Faenza. Si svolgerà dal 27 maggio al 31 dicembre 2021 per una durata complessiva di 357 ore.

Finalità del percorso, che mira all’ampliamento della formazione tecnica, interpretativa e strumentale, è l’inserimento professionale mediante scritture artistiche per produzioni concertistiche. Quattro i repertori musicali di riferimento: sinfonico-operistico rivisitato in chiave pop/rock e rielaborazioni/trascrizioni dal pop e rock d’autore); incidental music (adattamento di musica per danza e prosa, musical, cabaret); global music (arrangiamento di repertori quali tango, swing, klezmer, tradizioni popolari); soundtracks (colonne sonore, musica per arti visive, games, cortometraggi, docufilm).