'Felicità e benessere lungo le tappe della vita': un confronto sulle azioni per migliorare la qualità della vita

Martedì 14 maggio, dalle 14.00 alle 18.00, il Teatro Dante Alighieri di Ravenna ospiterà il Convegno “Felicità e benessere lungo le tappe della vita”. L’evento è stato organizzato da Ausl Romagna, in collaborazione con il Comune di Ravenna e le Associazioni del terzo settore (A.L.I.Ce. Ravenna ODV – Lotta all’Ictus Cerebrale, Associazione Alzheimer Ravenna, Associazione Ravenna Parkinson e Cooperativa Sociale San Vitale).

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali che faranno da preambolo alla Lectio Magistralis del filosofo Umberto Galimberti sul tema “La medicina nell’età della tecnica”. Seguiranno quindi momenti di riflessione e approfondimento culturale sulle strategie e gli interventi che i professionisti e gli operatori dei servizi sanitari, scolastici, educativi e del Terzo Settore possono attivare al fine di migliorare la condizione di benessere e di felicità di ognuno di noi.

Per facilitare l’accesso all’iniziativa, è necessario effettuare l’iscrizione gratuita con le seguenti modalità:

- Professionisti dell'AUSL della Romagna e dipendenti delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Emilia-Romagna: l'iscrizione è da effettuarsi online attraverso il "Portale del Dipendente WHR-TIME" Codice corso 44018.1

- Studenti: l'iscrizione è da effettuarsi online https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/ Codice corso 44018.1

- Iscrizione Soci delle Associazioni e cittadini: l'iscrizione è da effettuarsi contattando il numero di telefono 0544 286276 o inviando una e-mail all'indirizzo: distretto.ra@auslromagna.it . Inoltre: si chiede cortesemente a coloro che accedono al convegno con l'ausilio della sedia a rotelle, di segnalarlo al momento dell'iscrizione.

In occasione dell’evento, saranno allestiti punti informativi finalizzati alla diffusione delle iniziative delle Associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del convegno. Si ringraziano inoltre per il contribuito alla promozione dell’iniziativa l’artista Liliana Santandrea e Vivai Landi per l’allestimento floreale.