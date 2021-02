Fondazione Flaminia, cambio al vertice: Mirella Falconi diventa presidente

Con la seduta del consiglio di indirizzo di Fondazione Flaminia di mercoledì pomeriggio, si è concluso il mandato di Lanfranco Gualtieri come presidente dell’ente di sostegno di via Baccarini

Con la seduta del consiglio di indirizzo di Fondazione Flaminia di mercoledì pomeriggio, si è concluso il mandato di Lanfranco Gualtieri come presidente dell’ente di sostegno di via Baccarini. L’assemblea dei soci ha unanimemente attribuito l’incarico di nuovo presidente a Mirella Falconi, già vicepresidente di Fondazione Flaminia. In questa occasione sono stati eletti anche gli altri membri del Cda: Carlo Pezzi con l’incarico di vicepresidente; Antonio Buzzi, Davide Roncuzzi e Filippo Lo Piccolo, come consiglieri. Su proposta concorde del Comune di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Lanfranco Gualtieri è stato nominato presidente onorario.