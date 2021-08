Frutta, uova, miele e altre bontà di stagione: riapre il mercato contadino

Dopo qualche giorno di pausa, riapre martedì, con il consueto orario 8.30-13, il Mercato Contadino coperto di Campagna Amica Ravenna in via Canalazzo 59. Sui banchi, gestiti direttamente da agricoltori e allevatori del territorio, i consumatori potranno trovare come sempre prodotti di stagione, freschi e trasformati, da filiera agricola ad origine garantita: dalla frutta e verdura alle carni e salumi di mora romagnola, dai vini autoctoni ai formaggi e gli yogurt, dalle uova al miele, ma anche confetture, olio DOP di Brisighella, succhi di frutta e tanto altro. Il mercato sarà aperto come di consueto anche il venerdì pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 19.30 e il sabato mattina, dalle 8.30 alle 13.