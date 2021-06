Fusignano, annunciati i vincitori del concorso "L'angolo fiorito"

Sono stati annunciati i vincitori della 19esima edizione del concorso "L'angolo fiorito", promosso dalla Pro Loco di Fusignano in collaborazione con l'Amministrazione comunale. Tre le categorie in ballo: Giardino, Orto e Angolo fiorito.

Per la categoria Giardino i vincitori sono due: Riccardo Castellani per il giardino studiato in ogni particolare, con numerose piante grasse e fiori dai colori sgargianti, in via Caduti di Nassiriya 38; Samantha Ghilardini per lo splendido giardino popolato da numerose piante ornamentali, tra cui rigogliose rose, in via Nenni 14B.

Per la categoria Orto lo scettro va a Leonardo Lofiego, che cura il rigoglioso e ordinato orto, adornato anche da piante fiorite, secondo l’arte appresa dal nonno. Due invece i vincitori anche per l'Angolo fiorito: Angiola Maria Ricci per l’esuberante e verdeggiante rampicante che ha creato una scenografica copertura in via Garibaldi 29; Patrizia Tarroni per la fioritissima raccolta di orchidee di svariati colori presso la sua attività estetica “Fiore di Loto”, in via della Repubblica 23H.

A tutti i partecipanti è stato offerto un premio messo a disposizione da Ronchi Evaristo - prodotti per l’agricoltura di San Savino. La premiazione dei vincitori del concorso avverrà durante la festa della notte di San Giovanni, presso i giardini del museo San Rocco, mercoledì 23 giugno alle 21. La Pro Loco e l'Amministrazione comunale ringraziano per la grande adesione al concorso online, nonché coloro che hanno partecipato fuori concorso (poiché hanno già vinto nelle edizioni precedenti) che hanno comunque voluto inviare le foto dei loro splendidi giardini.