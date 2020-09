Gina compie un secolo di vita, il sindaco va a salutarla

Sabato il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha fatto visita alla lughese Gina Manzoni, che ha compiuto 100 anni il 23 agosto scorso. La signora ha festeggiato questa ricorrenza insieme alla sua famiglia, mentre il sindaco le ha portato gli auguri affettuosi di tutta la comunità. “Con molto piacere ho voluto fare gli auguri per questo bellissimo traguardo a Gina – spiega il sindaco -. Ho conosciuto così la sua famiglia che la segue con un grandissimo affetto. A lei ho portato l’abbraccio, ovviamente virtuale, di tutta la comunità lughese”. Gina Manzoni, lughese, sta bene, è lucida ed è circondata dall'affetto dei suoi nipoti Domenico e Antonella e dei suoi pronipoti, che la signora è in grado di tenere in braccio, coccolandoli.

