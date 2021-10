Ginnastica dolce per la terza età: aprono le iscrizioni ai nuovi corsi

A partire da mercoledì 6 ottobre sarà possibile iscriversi ai corsi di attività motoria per la stagione 2021/2022, rivolti agli over 65, che inizieranno lunedì 25 ottobre. I corsi, che si svolgeranno nelle palestre comunali o nei centri sociali, saranno tenuti da istruttori qualificati diplomati Isef e saranno comprensivi di 48 lezioni complessive; è prevista una quota di adesione di 132 euro e di 8 euro per la tessera associativa e assicurativa dell’anno 2021/22.

Per informazioni e iscrizioni telefonare agli uffici comunali decentrati di riferimento: per gli uffici del forese dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, sabato dalle 8.30 alle 12.30; per gli uffici di via Maggiore, via Berlinguer e via Aquileia, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14 alle 17. Di seguito i recapiti telefonici: via Maggiore 0544.482043; via Berlinguer 0544.482815; via Aquileia 0544.482323; Marina 0544.485790; Piangipane 0544.485750; San Pietro in Vincoli 0544.485772; Castiglione 0544.48573; Roncalceci 0544.485710; Sant’Alberto 0544-485690; Mezzano 0544.485672.