Gioco d'azzardo compulsivo, lo sportello Esc organizza due incontri

Sono due gli appuntamenti programmati dallo sportello ESC sulle tematiche legate al gioco d’azzardo compulsivo per il prossimo ottobre. Giovedì 1 ottobre dalle 17.30 si svolgerà una diretta Facebook. Si tratta di un incontro pubblico che nasce con l’intento di promuovere la conoscenza del gioco d’azzardo patologico e gli strumenti più corretti ed efficaci per uscirne. La diretta verrà presentata sotto forma di dialogo tra l’operatore sociale Andrea Caccia e la psicologa dello sportello ESC Chiara Pracucci. L’attenzione sarà riservata alla situazione di lockdown dei mesi passati, che ha giovato a molti giocatori compulsivi per via dell’impossibilità di giocare; alla riapertura delle attività tante le “ricadute” nel gioco d’azzardo compulsivo, ricadute che comportano non solo grandi perdite economiche, ma anche forti disagi dal punto di vista relazionale e lavorativo. È possibile seguire l’incontro sulla pagina Facebook ESC – sportello per giocatori d’azzardo e familiari Ravenna, Cervia e Russi.

Giovedì 8 ottobre, dalle 15, in via Venezia 26, lo sportello ESC propone un open day per insegnanti, educatori, operatori sociali, allenatori e chiunque sia interessato a conoscere il servizio di consulenze gratuite ai giocatori d’azzardo patologici. Riconoscendo l’importanza di aiutare queste persone in difficoltà che spesso rifiutano di ammettere il problema persino a loro stessi, lo sportello è rivolto anche ai familiari, ai datori di lavoro e agli amici perché possano riuscire a dare consigli e aiuto. È fondamentale riconoscere che i giocatori compulsivi non sono solamente responsabilità della famiglia, ma anche di altre persone significative che possono riconoscere quando il gioco sfocia in problematica e indirizzarli verso servizi a loro dedicati come ESC e altri.

L’open day si svolge nella sede di ESC ed è gradita la prenotazione della visita al fine di evitare assembramenti. Per prenotare e per ulteriori informazioni chiamare il 342.7454232 oppure inviare una mail a sportelloesc@comune.ravenna.it o visitare il sito: https://sportelloesc.ra.it