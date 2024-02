Una giornata di formazione per le Guide del Parco della Vena del gesso romagnola

Martedì si è tenuta, presso il Rifugio Ca’ Carnè di Brisighella, una giornata di formazione e aggiornamento dedicata alle guide del Parco della Vena del Gesso Romagnola e alle guide speleologiche dell'Ente di gestione Parchi e Biodiversità della Romagna. Già dal 2017 l'Ente ha promosso le specificità delle diverse figure professionali che operano nel territorio e accompagnano persone singole o gruppi nella visita di ambienti naturali del Parco, con lo scopo di illustrarne le emergenze e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i valori geologici, speleologici, biologici, storici, architettonici, antropologici, sociali e culturali.

Nel 2022 il Regolamento per il riconoscimento come “Guida del Parco” è stato aggiornato, semplificato e ha rilanciato il ruolo delle guide – Escursionistiche, Turistiche e Speleologiche – come figure chiave per consentire ai visitatori di vivere esperienze ricche di emozioni e contenuti, con la massima sicurezza e nel rispetto degli ambienti visitati, ricchi di quella biodiversità che l'Ente tutela e valorizza.

Tra i temi della giornata, che ha visto la partecipazione di circa 30 professionisti che accompagnano turisti e scolaresche alla scoperta dei gessi romagnoli e dei borghi delle vallate dei fiumi Lamone, Senio e Santerno: la nomina a Patrimonio Mondiale Unesco, il patrimonio geologico delle aree protette romagnole, i pipistrelli del Parco, il monitoraggio dei rapaci di interesse conservazionistico della Vena del Gesso Romagnola, il progetto LIFE 4Oak Forests, le esperienze di educazione ambientale del Parco dei Gessi Bolognesi, la Vena del Gesso e la presenza umana tra età moderna ed età contemporanea.

L’appuntamento si è tenuto con l’obiettivo di condividere informazioni aggiornate sui progetti di conservazione in corso, sulla biodiversità della Vena del Gesso, le tipicità locali e altri temi di particolare rilevanza ai fini di una corretta ed efficacie divulgazione verso il pubblico. Relatori della giornata sono stati i tecnici dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, naturalisti, ricercatori ed esperti di settore. Nell’ambito del Regolamento, l’Ente si impegna inoltre a dare visibilità alle “Guide del Parco” attraverso i propri canali di informazione e a stilare la programmazione stagionale di escursioni “A piedi nel Parco della Pietra di Luna”, che prenderà il via alle porte della primavera con una escursione prevista per domenica 10 marzo.