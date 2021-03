Gli uomini che hanno fermato la violenza: i video online per la Festa della donna

Molti uomini non ammettono di avere un problema con la violenza. Possono insultare o umiliare la compagna. Possono minacciarla, rinchiuderla in casa. Strattonarla o picchiarla, costringerla a fare del sesso quando lei non vuole. E, nonostante tutto questo, continuano a pensare di non essere violenti. O si rifugiano nell'idea di essere stati "provocati". Non si può risolvere un problema se si continua a negarlo.

Per questo il centro Liberiamoci dalla Violenza (LDV) di Ausl Romagna ha realizzato alcuni video con storie di uomini che hanno affrontato il problema della violenza. I video si possono vedere sul sito di Ausl Romagna.

Il centro Liberiamoci dalla Violenza (LDV) Ausl Romagna è un centro istituito nel 2017, che intende fornire un percorso di accompagnamento al cambiamento per gli uomini. Alle sedi consultoriali di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini possono accedere tutti gli utenti dell'Ausl Romagna, telefonando per fissare un appuntamento il giovedì dalle ore 14.00 alle 17.00 al 366-1449292, oppure scrivendo all’indirizzo email ldv@auslromagna.it