'Good sun good skin', un workshop di formazione professionale per le imprese del benessere

Lunedì 18 luglio alle ore 20, presso la sala conferenze della Confartigianato di Ravenna in Viale Enrico Berlinguer 8, si svolgerà il workshop “Good sun good skin”, rivolto ad acconciatori, estetiste, tatuatori e, in generale, ai professionisti del settore beauty. L’iniziativa, organizzata dallo Ior - Istituto Oncologico Romagnolo in collaborazione con la Confartigianato della provincia di Ravenna, l’IRCCS – IRST Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori" e FORMart, avrà come relatori per la Skin Cancer Unit, il Direttore Ignazio Stanganelli e Serena Magi. A tutti i partecipanti, verrà consegnata la guida “Occhio a quel Neo che cresce!”.

La partecipazione è gratuita, ma motivi organizzativi è richiesta la conferma della partecipazione, contattando Alberto Mazzoni presso Confartigianato Faenza allo 0546.629716 – email: alberto.mazzoni@confartigianato.ra.it oppure Giorgia Vailati, presso FORMart Ravenna allo 0544.479811 – email: giorgia.vailati@formart.it.