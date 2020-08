I Comuni della Bassa Romagna ricordano i caduti sul lavoro

L’8 agosto è la Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, istituita il primo dicembre 2001 dal Consiglio dei Ministri in memoria del disastro della miniera di Marcinelle nel 1956, in Belgio. L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna si unisce alle istituzioni nella memoria di tutti i connazionali caduti sul lavoro in patria e all’estero, mantenendo vivo il ricordo di coloro che hanno perso la vita in contesti in cui non dovrebbe mai accadere. La sicurezza sul lavoro e l’impegno per garantire il rispetto delle norme e la salubrità degli ambienti di lavoro resta un obiettivo da perseguire, affinché non si ripetano più tragedie che ancora riguardano il mondo del lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.