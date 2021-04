Il corso di preparazione ai concorsi per assistenti sociali

La Cisl Fp Romagna organizza un corso in preparazione ai concorsi programmati dal Comune di Ravenna e dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna che prevedono almeno 7 posti da Assistente Sociale, Cat. D. Trattandosi di selezioni che rivestono particolare interesse, la Cisl ha programmato 14 video-lezioni attraverso piattaforma online a partire da fine aprile e che saranno successivamente messe a disposizione degli iscritti al corso per la fruizione in qualsiasi momento e nell’ordine desiderato.

Un percorso formativo in preparazione al concorso, con docenti esperti nelle materie inerenti le prove selettive e con la predisposizione di apposito materiale didattico. Gli argomenti del corso, illustrati da docenti di comprovata esperienza nell’ambito sociale, verteranno sulle principali materie previste dai bandi di concorso.

Ai partecipanti verrà fornito il materiale di studio che i docenti metteranno a disposizione e potranno usufruire della convenzione riservata agli iscritti Cisl FP per l’acquisto a prezzi agevolati dei volumi della casa editrice specializzata Simone. Per informazioni e iscrizioni, scrivere messaggio whatspapp o mail a: Manuela Drudi 334 6880332, E-mail fp.ravenna@cisl.it