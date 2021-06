Il faentino Giordano Sangiorgi eletto tra i delegati nazionali del Nuovo Imaie

Il patron del Mei rappresenterà il settore della musica in Italia nell'assemblea dell'Istituto, insieme a nomi noti come Dodi Battaglia e Noemi

Il patron del Mei di Faenza Giordano Sangiorgi è stato eletto tra i 20 delegati nazionali della musica all’Assemblea del Nuovo Imaie, l’Istituto che raccoglie i diritti per gli artisti, interpreti ed esecutori. Un incarico di rilievo che lo porta ai vertici della musica del nostro Paese grazie al 20% circa raccolto dalla lista de "La Squadra" nei settori musica e cinema, eleggendo ben 7 delegati. Il faentino Sangiorgi sarà dunque rappresentante del settore della musica in Italia insieme a nomi noti come quello di Dodi Battaglia (Pooh), Noemi, Massimo Di Cataldo e Tommaso “Piotta” Zanello (in lista insieme a Sangiorgi).