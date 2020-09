Il nucleo provinciale delle Guardie Zoofile Enpa alla Festa di San Michele

Il nucleo provinciale di Ravenna delle Guardie Zoofile Enpa ha presenziato con un proprio banchetto alla Festa di San Michele 2020 tenutasi nel centro di Bagnacavallo. Le guardie hanno avuto modo di informare la cittadinanza in merito alle proprie attività in tema di prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme poste a tutela degli animali e dei loro diritti. Sono state raccolte diverse adesioni e molte sono state le domande poste dai cittadini, a cui le guardie hanno risposto in modo preciso e puntuale, cercando di chiarire ogni dubbio.

