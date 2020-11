Il Presidente nazionale della Round Table a Salotto Blu: "Mai come ora servono esperienze e volontà comuni"

Round Table è una associazione privata apolitica, sorta in Gran Bretagna nel 1926, che comprende giovani di tutto il mondo, per lo più manager e professionisti, che si attivano al sevizio di cause civili e sociali d'interesse generale. Il leader italiano della associazione è il trentaduenne Martino Mercatali, faentino di origini modiglianesi recentemente intervistato da Mario Russomanno negli studi di VideoRegione, per la trasmissione "Salotto Blu". Mercatali ha descritto il cospicuo numero di concrete iniziative realizzate da Round Table italiana nell'ultimo periodo a favore di gruppi sociali in difficoltà e nella valorizzazione ambientale e culturale, spesso in partnership con enti pubblici. "L'emergenza pandemica ostacola anche le nostre iniziative - ha spiegato Mercatali- ma non ci diamo per vinti. Diminuiscono gli incontri fisici ma non l'impegno che può essere supportato dalle tecnologie. Mai come adesso serve dare una mano. Lo facciamo gratuitamente, mettendo a disposizione le nostre esperienze professionali e organizzative". La trasmissione andrà in onda Sabato alle 22,30.