In partenza i corsi gratuiti per diventare autisti di mezzi pesanti

E’ in programma giovedì 10 marzo alle ore 15.30 la presentazione online per illustrare ‘Randstad for Driving’, il progetto promosso da Confartigianato della provincia di Ravenna e Randstad Italia in collaborazione con il Centro per l’Impiego e Au.Ra-Autoscuole Ravenna che, attraverso la formazione finanziata e quindi a costo zero per i candidati, permette di acquisire le patenti e le abilitazioni per guidare i mezzi pesanti (C-CQC-E).

La videoconferenza di presentazione è organizzata dal Centro per l’Impiego di Ravenna, per partecipare è sufficiente compilare il form di registrazione al link https://forms.gle/bxcXUeh4XoiQmW1d6 oppure contattare il Centro per l’impiego, tel. 0544 457639, impiego.ravenna@regione.emilia-romagna.it. Durante l’incontro sono previste anche testimonianze aziendali sulle opportunità lavorative legate alla professione di autista di mezzi pesanti.

La necessità di formare nuovi autisti è una priorità per il settore della logistica e Confartigianato Ravenna promuove percorsi agevolati che possano colmare questa crescente necessità. Tramite l’adesione al progetto anche del gruppo Au.Ra – Autoscuole Ravenna, nel mese di aprile si avvierà il primo corso gratuito per 18 persone che potranno prendere le patenti C, CQC, E, per la guida dei camion