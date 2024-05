Interventi al canale Destra Reno: un'assemblea pubblica a Sant'Alberto

Lunedì 6 maggio alle 20.30 è in programma un’assemblea pubblica a Sant’Alberto per presentare gli interventi di manutenzione e potenziamento del canale Destra Reno e della rete di bonifica. L’incontro si svolgerà nella sala Agrisfera in via Bartolo Nigrisioli 46, a Sant’Alberto. Saranno presenti amministratori e rappresentanti del Comune di Ravenna e del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale.