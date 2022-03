Iscrizione all'asilo nido: l'open day della scuola ravennate

In occasione delle iscrizioni ai Nidi per il prossimo anno scolastico, il Polo d'Infanzia paritario parrocchiale “Madre Teresa di Calcutta” di San Pietro in Vincoli apre le porte al territorio. Martedì 22 marzo, dalle ore 17 ale 18.30, si svolgerà l'Open Day per le iscrizioni all'a.s. 2022/2023 alla sezione nido (12-36 mesi).

Caratteristica della scuola è la sua specifica identità cattolica a ispirazione cristiana. Particolare rilievo è dato alla centralità del bambino, quindi all’accoglienza e alla crescita armonica nelle sue diverse dimensioni: relazionali, emotive e di apprendimento. Si pone grande attenzione nell’offrire opportunità diverse ai piccoli alunni, tese a sviluppare la personalità e favorire la scoperta di attitudini e predisposizioni che rendono unico ciascun individuo.

Vista la particolare situazione sanitaria, sarà possibile visitare la scuola in presenza e in totale sicurezza, ma solo su appuntamento. La visita si svolgerà nel rispetto di tutte le norme di prevenzione sanitaria. Per partecipare si può: chiamare la segreteria allo 0544/551265 (Lunedì pomeriggio dalle 14 alle 16 e dal Martedì al Venerdì dalle 9 alle 12) o scrivere a matparrspv@gmail.com