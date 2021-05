Istituto Alberghiero, concluso il Cooking Quiz Digital: tra gli ospiti anche il Re del Cioccolato Knam

Dopo un tour “digitale” che ha raggiunto 91 Istituti Alberghieri in tutta Italia, coinvolgendo oltre 24.000 studenti, le classi finaliste si sono sfidate in tre eventi suddivisi in base agli indirizzi di studio

Si è conclusa venerdì la finale nazionale del Cooking Quiz Digital 2021. Dopo un tour “digitale” che ha raggiunto 91 Istituti Alberghieri in tutta Italia, coinvolgendo oltre 24.000 studenti, le classi finaliste si sono sfidate in tre eventi suddivisi in base agli indirizzi di studio: “Enogastronomia” per poi passare all’indirizzo “Sala-Vendita” ed infine “Pasticceria”. Ottimo piazzamento in classifica per l’Istituto Alberghiero di Forlimpopoli, l’IIS “P. Artusi”, il "Savioli" di Riccione e il "Tonino Guerra" di Cervia, che si sono distinto a livello nazionale ottenendo punteggi molto importanti.

Campioni d’Italia per l’indirizzo “Enogastronomia” i ragazzi della 4B dell’Istituto Alberghiero “Buontalenti” di Firenze, al secondo posto l’IIS “Paolo Frisi” di Milano con la classe 4A e medaglia di bronzo all’IIS “Panzini” di Senigallia (Ancona) con la 4B. Hanno ottenuto il gradino più alto del podio per “Pasticceria” il “Crocetti-Cerulli” di Giulianova (Teramo), argento per la 4AP del “Varnelli” di Cingoli (Macerata) e terzo posto il “Piazza” di Palermo, classe 4AP. Per l’indirizzo “Sala-Vendita” oro per i ragazzi dell’IIS “B. Lotti” di Massa Marittima classe 4F, secondo posto per la 4D del “Buontalenti” di Firenze e 3^ posto per il “Prever” di Pinerolo (Torino) classe 4D.

Lo staff del Cooking Quiz ha riservato a tutti gli studenti finalisti molte sorprese facendo intervenire, durante gli eventi, chef stellati e personalità di spicco del mondo della Sala e della Pasticceria. Molti di loro hanno posto direttamente le domande ai ragazzi, creando forti ed inaspettate emozioni e facendo salire ancora di più l’adrenalina a tutti gli studenti. Sono intervenuti lo chef Matteo Berti, direttore didattico di Alma, gli chef stellati Antonia Klugmann, Diego Rossi, Philippe Léveillé, il grande maestro pasticcere Ernst Knam, Mariella Organi Maître del ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato Scientifico di Alma ed il famoso maître e sommelier Vincenzo Donatiello. Gli eventi sono stati condotti dal presentatore ufficiale del Cooking Quiz, Alvin Crescini, bravissimo nel mantenere sempre alta l’attenzione dei ragazzi e a trasferire loro tutto l’entusiasmo e tutte le emozioni della gara e della sana competizione.