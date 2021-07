Judo al parco: si è rinnovato per il quarto anno l'iniziativa per la diffusione della pratica sportiva

Avis, Anmic ed il Kaishi Judo Romagna ogni giovedì danno vita allo spettacolo che si ripropone di parco in parco nei mesi estivi. Grazie all’impegno ed all’entusiasmo del team nell’attuare il progetto ludico-sportivo “Judo al Parco”, anche la IV edizione si è rivelata un grande successo. Manca un solo appuntamento alla conclusione del progetto e sul tatami di “Judo al Parco 2021” sono già saliti oltre 280 fra bambini e ragazzi. I parchi pubblici interessati sono stati quelli dei quartieri San Biagio, Darsena e Alberti. Il progetto supportato dall’ausilio di numerosi volontari di ANMIC e AVIS ODV Comunale Ravenna, mira a diffondere il Judo oltre che come sport olimpico anche come disciplina altamente educativa e formativa se intrapresa in età scolare anche per bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. L’ultimo incontro si tiene al parco Carlo Urbani per giovedì 22 luglio. Il Comune di Ravenna oramai da 4 anni autorizza l’utilizzo dei parchi pubblici cittadini per regalare ai bambini, anche nel periodo estivo, la possibilità di divertirsi giocando e praticando sport.