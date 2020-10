"La baracca del riuso" tutela l'ambiente e si aggiudica un premio di duemila euro

L’idea “La baracca del riuso” si è aggiudicata un finanziamento di 2mila euro grazie a Futuro Green 2030. Venerdì all'azienda agricola "Galassi" di Alfonsine si è infatti svolto il laboratorio di idee finalizzato a concretizzare progetti dedicati all'ambiente e alla sostenibilità entro la primavera 2021.

Margherita Tedaldi, Stefania Pelloni, Silvia Tuveri, Giorgia Ravaioli e Viviella Costantino hanno proposto di far nascere un luogo di raccolta e scambio di materiali per prestiti gratuiti e riuso, all’insegna dell’economia circolare e per disincentivare l’uso di materiali plastici specialmente usa e getta, ma anche uno spazio utilizzabile per laboratori sulla sostenibilità dedicati a bambini e famiglie.