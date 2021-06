La Bassa Romagna cerca due volontari per il servizio civile regionale

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna cerca due volontari tra i 18 e i 29 anni per il servizio civile regionale 2021. I volontari saranno inseriti nel progetto "Biblio&Radio, la parola ai giovani" che si svolgerà nella sede di Radio Sonora, in via Bedeschi 9 a Bagnacavallo.

Biblio&Radio è il coprogetto tra Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il Comune di Cervia che prevede la disponibilità di quattro posti complessivi; dei due posti disponibili nell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, è previsto un posto per un giovane con il titolo di scuola secondaria di primo grado.

Il Servizio Civile Regionale prenderà il via l'1 settembre 2021 e durerà 11 mesi, per 25 ore settimanali; ai volontari è prevista la corresponsione di un contributo di 439,50 euro al mese.

I giovani interessati potranno trasmettere la domanda di partecipazione entro domenica 18 luglio. È possibile presentare una sola domanda, a livello regionale, per un unico progetto, pena l'esclusione.

La domanda può essere trasmessa all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con posta elettronica certificata (Pec) a pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it, tramite email a giovani@unione.labassaromagna.it, a mezzo raccomandata A/R a Unione dei Comuni della Bassa Romagna, piazza dei Martiri 1, 48022 Lugo (attenzione: la raccomandata deve arrivare all’ente entro la scadenza del bando; per il rispetto del termine perentorio di ricezione della domanda NON è valido il timbro di spedizione).

Il calendario di convocazione dei colloqui di selezione sarà pubblicato nella sezione dedicata al servizio civile del sito dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna www.labassaromagna.it.

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio interarea Educativo, Sociale e Giovani dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al numero 0545 280914