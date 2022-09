La Croce Rossa di Cervia organizza un corso per aspiranti volontari

Il comitato di Croce Rossa Italiana di Cervia organizza un nuovo corso per aspiranti volontari. Il corso base per diventare volontario di Croce Rossa partirà il 5 ottobre alle ore 20 con una serata illustrativa, mentre l'inizio vero e proprio del corso è fissato per lunedì 10 ottobre alle ore 20. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella sede del Comitato Cri di Cervia, in via Castiglione 92 a Castiglione di Cervia. Per informazioni cervia@cri.it.