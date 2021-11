La poetessa ravennate Alessandra Maltoni incontra gli studenti della scuola Mordani

Alessandra Maltoni, autrice della silloge “La poesia cambierà il mondo”, vincitrice del premio internazionale Navarro 2021, ha incontrato la classe 5A della scuola elementare Filippo Mordani per il laboratorio “L’arte in versi” ed argomentare la connessione tra poesia e matematica. I ragazzi hanno rivolto alla scrittrice varie domande sulla comunicazione poetica e ora dovranno produrre un elaborato e svolgere una piccola ricerca. Nella settimana successiva la poetessa incontrerà gli studenti della 5B per una esperienza analoga.