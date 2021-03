Laboratorio Aperto, al via un percorso incentrato sullo Spid

Il corso in partenza in aprile approfondisce vari argomenti connessi al sistema pubblico di identità digitale

Continuano le attività formative del Laboratorio Aperto di Ravenna con un ciclo di sei incontri online per comprendere al meglio le funzionalità di SPID: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi della pubblica amministrazione italiana. A precedere gli appuntamenti in partenza ad aprile, è prevista per il 25 marzo alle ore 17.30 una diretta facebook sulla pagina del Laboratorio Aperto con Fabio Cassanelli, co founder di Argo Business Solutions, che presenterà il percorso.

Questo il programma completo degli incontri che si terranno tutti dalle 18.00 alle 19.30

6 aprile - Identità digitale

L’analisi dei potenziali rischi alla propria identità digitale su internet;

i diritti dei cittadini introdotti dal Regolamento UE 2016/679 “GDPR”;

le misure di sicurezza per proteggere i propri dati in rete; cosa fare in caso di violazione dei dati e a chi rivolgersi.

8 aprile - Sicurezza digitale

Il Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) relativo alla protezione dei dati personali, richiede ai Titolari del trattamento di adottare opportune misure di sicurezza ai fini di proteggere i dati personali degli interessati. In questa lezione, analizzeremo le principali minacce che un Titolare deve affrontare ai fini di evitare i cosiddetti “data breach” (violazioni dei dati) e le migliori pratiche da adottare per minimizzare il rischio di subire un data breach.

13 aprile - Spid

Lo SPID è il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti. Può essere utilizzato da cittadini e imprese per accedere ai servizi della PA. Dopo una breve introduzione sullo SPID, questa lezione avrà due obiettivi:

Comprendere come ottenere uno SPID (dal metodo più guidato a quello più autonomo);

Come utilizzare lo SPID per accedere ai servizi della PA.

15 aprile - Fascicolo sanitario elettronico dell'Emilia Romagna

Il Fascicolo sanitario elettronico (F.S.E.) contiene - costantemente aggiornati - i dati anagrafici del titolare, i dati del medico o pediatra di famiglia scelto e viene alimentato con i dati e i documenti sanitari rilasciati dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale (SSR), pubbliche e private accreditate.

Nel corso della lezione si vedrà:

come accedere al F.S.E.;

come consultare i documenti presenti all’interno del Fascicolo;

come effettuare operazioni all’interno del F.S.E. (a titolo esemplificativo: PagoOnLine, Prenotazione SSN/Libera Professione, cambio/revoca medico);

22 aprile - Io e PagoPA

L’app IO è un app che rappresenta un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente da uno smartphone. La prima parte di questa lezione verterà sullo scaricamento, il login e l’utilizzo dell’app per usufruire dei suoi vari servizi (primo fra tutti il cashback).

La seconda parte della lezione sarà invece su PagoPA, ovvero il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici.

29 aprile - Registro elettronico e classroom

Lezione dedicata al mondo della scuola. L’obiettivo di questa lezione è aiutare i genitori nell’interazione con:

il Registro Elettronico: registro scolastico digitalizzato che consente al docente di inserire i principali dati sull'andamento scolastico dei propri alunni;

Google Classroom: servizio web gratuito sviluppato da Google per le scuole e le università che mira a semplificare la creazione e la distribuzione di materiale didattico, l'assegnazione e la valutazione di compiti on line.

I webinar sono realizzati da Laboratorio Aperto di Ravenna. Laboratorio Aperto di Ravenna è finanziato dai Fondi Europei della Regione Emilia Romagna - Por Fesr 2014-2020 e fa parte della Rete Regionale dei Laboratori Aperti. Per iscrizioni: https://www.tuprenotalo.com/mevent/progetto-spid