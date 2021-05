'Lavori in Unione', torna il progetto di volontariato estivo per i ragazzi

Dopo un anno difficile per gli adolescenti e le rispettive famiglie della nostra città, a causa dell’emergenza sanitaria, l’obiettivo del settore Servizi alla Comunità dell’Unione della Romagna faentina attraverso il Centro per le famiglie, con il progetto ‘Lavori in Unione’ è di offrire la possibilità a ragazze e ragazzi di vivere esperienze socializzanti e mettersi alla prova in qualcosa di nuovo, concreto e utile per la comunità.

Il progetto ‘Lavori in Unione’ è rivolto alle ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni, per offrire l’opportunità di sperimentarsi in attività in favore della comunità attraverso percorsi di due o più settimane di volontariato in specifici ambiti sociali che permetteranno di conoscere le realtà del territorio. Ogni percorso prevede la presenza di un tutor che affiancherà i volontari e la copertura assicurativa. Ai partecipanti verranno donate delle esperienze educative, ricreative, culturali e sportive e, al termine del percorso, sarà dato loro un attestato di frequenza.

Questa estate, inoltre, la proposta dei ‘Lavori in Unione’ è ancora più ricca grazie all’adesione di molte realtà territoriali che hanno risposto all’appello del Centro per le famiglie, mettendo a disposizione oltre 30 progetti per un totale di circa 350 posti. I progetti spazieranno tra differenti ambiti: ambiente, cultura, solidarietà, sport e ricreativo, comunicazione e informazione. I partecipanti riceveranno tutte le indicazioni e saranno orientati per vivere questa esperienza in sicurezza. Nel pieno rispetto delle normative, il periodo estivo, l’offerta data con Lavori in Unione, potrà essere un trampolino per un rinnovato spirito di socializzazione, scoperta di nuove realtà e confronto intergenerazionale.

Il progetto ‘Lavori in Unione’ è realizzato e dal Centro per le famiglie, in collaborazione con l'Informagiovani e si inserisce nell’ambito delle iniziative dei Servizi alla Comunità dell’Unione per offrire opportunità agli adolescenti di tessere nuove relazioni attraverso esperienze virtuose. Per informazioni e iscrizioni si può consultare l’home page del sito dell’Unione della Romagna Faentina e il sito dell’informagiovani o contattare lo Sportello Informafamiglie allo 0546691871 o l’Informagiovani Faenza allo 0546691878.