Le due giovani imprenditrici da Ravenna a Cesena per replicare il format: "Colazioni e pause pranzo col buon umore"

Il segreto per preparare un buon cappuccino? Buon umore, cantare e ballare. Jessica e Francesca hanno capito tutto di colazioni e aperitivi e ora vogliono portare la loro filosofia anche a Cesena. Giovedì 20 giugno alle 18 inaugurerà "Aquolina", un nuovo locale in via Strinati 40 aperto dalle 8 alle 21 per colazioni, brunch, pausa pranzo e aperitivi sfiziosi.

Jessica e Francesca, entrambe trentenni di Ravenna, non sono alle prime armi: hanno sempre lavorato nel settore della ristorazione e tre anni fa hanno aperto "Aquolina" a Ravenna, specializzato in colazioni, brunch e pausa pranzo, che ha riscosso da subito un gran successo. Stabilizzato il locale di Ravenna Jessica e Francesca hanno deciso di fare un salto e aprirne un altro che stesse aperto fino alle 21 per gli aperitivi. Si sono guardate intorno e hanno deciso che Cesena era il posto giusto. "Ci siamo innamorate subito - spiega Jessica - Cesena è una città bella e molto vivace".

Le due nuove imprenditrici producono tutto in casa: pane, pizzette, pancake, bagel, pane da sandwich e da toast. "Panifichiamo a Ravenna e poi trasportiamo i nostri prodotti a Cesena - continua Jessica - lavoriamo molto con frutta e prodotti freschi. Facciamo pancake dolci e salati, maritozzi, toast senza glutine, vegani, senza lattosio. È tutto di nostra produzione, quindi non sono indicati per i celiaci ma per gli intolleranti sì. Per il pranzo, oltre al menù brunch avremo anche poke, wrap. Il nostro pranzo è internazionale, sfizioso e leggero".

Aquolina sarà aperto dal martedì al sabato dalle 8 alle 21. Per l'inaugurazione di giovedì 20 giugno è previsto alle 18 un piccolo buffet per salutare Cesena e i cesenati.