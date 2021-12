Lo show musicale del papà di Laura Pausini strizza l'occhio alla solidarietà

Un’iniziativa all’insegna della buona musica e del cabaret con un occhio alla solidarietà quella promossa da Milena Carloni, private banker della sede di Forlì di Banca Mediolanum con trentacinque anni di esperienza professionale alle spalle. E’ avvenuto con lo spettacolo canoro di Fabrizio Pausini, padre della popstar famosa in tutto il mondo, la romagnola Laura Pausini. E davvero buon sangue non mente, considerato il successo riscosso la scorsa settimana da Fabrizio, di professione musicista, a The Voice Senior, la trasmissione condotta da Antonella Clerici su Rai Uno.

Nel corso della serata, svoltasi nel pieno rispetto delle normative anti covid sabato all’Hotel Palace di Milano Marittima, sono state raccolte offerte per i progetti in aiuto all’infanzia in condizioni di disagio, promossi dalla Fondazione Mediolanum Onlus, realtà fortemente voluta e sostenuta da Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum, recentemente scomparso. “Quella della Fondazione - spiega Milena Carloni - è una grande eredità morale che ci ha lasciato Ennio Doris, un grande uomo, straordinario imprenditore, altruista, visionario e inguaribile ottimista”. All’evento, ad allietare gli oltre ottanta convenuti, sono intervenuti anche i cabarettisti Riccardo Benini, Gian Piero Sterpi e Alessia De Pasquale.