Lugo, riqualificazione dell'ex convento del Carmine: si presentano i lavori

Martedì si svolgerà alle 15 al Salone della Rocca Estense un incontro pubblico per presentare gli imminenti lavori di riqualificazione del complesso immobiliare dell’ex Convento del Carmine di proprietà del Comune di Lugo. All’incontro - che si svolgerà nel rispetto delle normative anti-contagio da covid-19 in vigore - presenzieranno l’assessore ai Lavori Pubblici Valeria Valmori e il responsabile del Servizio Patrimonio Area Infrastrutture per il territorio architetto Giovanni Liverani.



